Dobiegają końca prace przy budowie ostatniego odcinka S6

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobiegają końca prace przy budowie ostatniego odcinka drogi S6 z Koszalina do Karnieszewicz w woj. zachodniopomorskim.

Trwa układanie warstwy ścieralnej, wykonywane są ogrodzenia i roboty wykończeniowe na obwodnicy Koszalina. Jeszcze w tym miesiącu wykonawca ma złożyć stosowne dokumenty w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, w czerwcu kolejny odcinek ekspresowej "szóstki" zostanie otwarty dla ruchu pojazdów - informował w Polskim Radiu Koszalin Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA.



Pierwotnie zakładano, że odcinek obwodnicy Koszalina w ciągu drogi S6 będzie oddany do użytku kierowców w 2019 roku. Na kilkuletnie opóźnienia wpłynęły m.in. warunki gruntowe, jak wyjaśnił Grzeszczuk.



Budowa zachodniopomorskiego odcinka drogi S6 trwa obecnie na dwóch odcinkach - od obwodnicy Koszalina i Sianowa do Sławna oraz od Sławna do Słupska. Tu zakończenie prac zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku.