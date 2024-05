Przed policją ukrył się w... kanapie

Fot. pixabay.com / VariousPhotography (domena publiczna)

Ten sposób na ukrywanie się przed policjantami jeszcze się nie znudził, choć najczęściej okazuje się niezbyt skuteczny.

Kolejny mieszkaniec regionu próbował się schować przed funkcjonariuszami w kanapie. Po mieszkańca Stargardu przyszli dzielnicowi. Mieli go doprowadzić do zakładu karnego. Partnerka mężczyzny twierdziła, że nie ma go w domu i nie wie, gdzie może akurat być.

Policjanci sprawdzili jednak mieszkanie i znaleźli 52-latka - właśnie w kanapie.



Mężczyzna trafił do więzienia.