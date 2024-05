7 firm złożyło oferty na budowę łącznicy do krajowej „20” [ZDJĘCIA]

Fot. UM w Stargardzie Fot. UM w Stargardzie Fot. UM w Stargardzie

Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka północnej obwodnicy Stargardu. Inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum i śródmieścia.

W ramach pierwszego etapu powstało rondo u zbiegu ulic Wieniawskiego i Składowej. Teraz ekipy drogowców budują kilometrowy odcinek w stronę wiaduktu na ulicy Składowej.



Prezydent Stargardu Rafał Zając podkreśla, że rozpoczęte prace budowlane mają dla miasta duże znaczenie.



- Tym razem do domkniemy przeprawę przez wiadukt przy ulicy Składowej, który ma mieć pełne parametry. Będzie nadawał się do tranzytu. Zostanie odcinek już w kierunku ronda 15 Południk, który jest w projektowaniu - mówi Zając.



Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje natomiast, że siedem firm złożyło oferty na budowę łącznicy do krajowej „20”.



- Powinniśmy w ciągu najbliższego tygodnia wybrać najkorzystniejszą ofertę. Tu wszystkie oferty jak najbardziej mieszczą się w budżecie - mówi Grzeszczuk.



Miejski odcinek obwodnicy do wiaduktu na ulicy Składowej ma być gotowy w przyszłym roku. Wartość tej części prac oszacowano na ponad 25 mln zł z rządowym dofinansowaniem.