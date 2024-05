Rosną ceny mieszkań przy Fabryce Wody

Fot. Fabryka Wody

Choć otwarcie aquaparku za niecałe dwa tygodnie, na rynku nieruchomości widać już różnicę. Największy wzrost zanotowały ceny na rynku wtórnym - pojawiają się już oferty powyżej 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Jeśli ktoś mieszka w bloku naprzeciwko, to prawie tak, jakby miał mieszkanie z basenem - komentuje ekspert rynku nieruchomości, Mirosław Król.



- Im bardziej prestiżowy budynek, im bardziej usługowi i spełniający funkcję społeczną..., to powoduje, że atrakcyjność miejsca rośnie. Tak było z Hansą Tower, która została wybudowana i ceny w okolicy też poszły do góry. To się zaczęło od wszystkich centrów handlowych, które były budowane - przypomniał.



Ekspert dodaje, że w niedalekiej przyszłości można się spodziewać rozwoju infrastruktury społecznej w okolicy aquaparku, czyli na przykład nowych lokali gastronomicznych. Ceny nieruchomości w pobliżu Fabryki Wody mogą jeszcze rosnąć i utrzymywać się na wysokim poziomie przez dłuższy czas.