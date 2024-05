Świnoujście. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Z okazji zbliżającego się Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wspieranie rodzin pełniących pieczę promowała w Świnoujściu aktorka Magdalena Różczka założycielka Fundacji "Ukochani". Na wyspach jest 56 rodzin zastępczych, pod których opieką znajduje się ponad 80 dzieci.

Aktorka od lat wspiera rodziny zastępcze. Zdaniem Magdaleny Różczki to temat ważny, ale pomijany.



- To temat, którym nikt się jeszcze nie zajął, a ja myślę, ze jest u nas bardzo duża tego potrzeba. Są osoby, które myślą, że jest to jakieś bardzo dziwne zajecie, że tyle dzieci i tak dalej... Żeby nie oceniać, nie rzucać kłód pod nogi, ale wspierać - apelowała.



O tym, że bycie rodzicem zastępczym daje wiele radości opowiada pani Wiktoria Torbiak, w której domu wychowało się niejedno dziecko.



- Każde z nas, jakby wziął chociaż jedno dziecko, to nie byłoby domów dziecka, nie było by dzieci porzuconych - powiedziała.



Świnoujście - jak większość polskich miast - stara się o pozyskanie większej liczby rodzin zastępczych.



- mamy w Świnoujściu mieszkanie dla osób, które zdecydowałyby się pełnić funkcję pogotowia rodzinnego. Mogą w takim przygotowanym i wyposażonym lokalu zamieszkać - wskazuje Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektorka MOPR.



W Polsce w pieczy zastępczej przebywa niemal 80 tys. dzieci.