Bp Zieliński: Ruchy, grupy duszpasterskie to wiosna Kościoła

Stajemy we wspólnocie duszpasterstw, grup życia apostolskiego, ruchów i stowarzyszeń, by podziękować Bogu za dar naszego powołania - mówił biskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

Administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przewodniczył liturgii w uroczystość Najświętszej Matki Kościoła – głównej Patronki Archidiecezji. To tradycyjny już Dzień Jedności Wspólnot.



Ruchy to wiosna Kościoła, ruchy, grupy duszpasterskie to ożywcza tkanka wspólnoty Kościoła - kontynuował bp Zieliński.



- Za cenne jest życie i za wielkim skarbem jest nasze powołanie, które nadaje temu życiu wyjątkową wagę. Ale żeby tak było, trzeba jeszcze ten skarb, którym jest wiara wpisane w nasze życie, odkryć - mówił bp Zieliński.



Na zakończenie administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej posłał wybranych członków wspólnot do ewangelizacji w Szczecinie.



To kolejny dzień obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu, który zainaugurowano w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej w niedzielny wieczór w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.