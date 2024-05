Mural rotmistrza Pileckiego powstał w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Mural przedstawiający wizerunek rotmistrza Witolda Pileckiego ozdobił ścianę budynku Osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

Jak wskazują inicjatorzy powstania dzieła, to forma upamiętnienia rotmistrza - żołnierza Armii Krajowej, założyciela konspiracyjnego ruchu w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, skazanego na śmierć przez komunistyczne władze.



Wykonania muralu podjął się Maciej „Kreda” Jurkiewicz- malarz, grafik znany ze swojej twórczości w miejskiej przestrzeni Szczecina



Elżbieta Mochocka, pomysłodawczyni muralu podkreśla, że ukończone właśnie dzieło ma przypominać o bohaterskiej postaci rotmistrza. - Będzie też przesłaniem dla ludności i młodzieży, że zainteresuje ich ta postać. Mieszkańcom się podoba, przyjeżdżają z innych osiedli zobaczyć. Oglądali w trakcie realizacji.



Krzysztof Sosin, prezes Polskiego Klubu Patriotycznego przyznaje, że jego organizacja od strony formalnej zajęła się projektem. - Próbujemy pozyskać fundusze. Suma opiewała na 20 tysięcy złotych. Konsultowaliśmy to z artystami i historykami. Nam chodzi o pokazanie człowieka, który potrafił za cenę własnego życia zrobić wszystko, żeby obwiesić światu, co się dzieje w Oświęcimiu.



Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi w sobotę 25 maja, w 76. rocznicę tragicznej śmierci rotmistrza.