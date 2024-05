Funkcjonariusze Straży Granicznej zachęcają uczniów do służby [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Straż Graniczna w Szczecinie uczy młodzież obronności i zachęca do służby. Tak było podczas VII Zjazdu Klas Mundurowych na Uniwersytecie Szczecińskim przy ulicy Krakowskiej.

W trakcie pokazów i wykładów uczniowie klas mundurowych z naszego regionu mieli szansę zaczerpnąć wiedzy od profesjonalistów i dowiedzieć się m.in. jak reagować w przypadku naruszenia bezpieczeństwa kraju.



- Takie spotkania są bardzo potrzebne. Można się wiele rzeczy dowiedzieć, których nie mamy możliwości w jednostkach bliżej naszej szkoły. - Uczy nas co wolno robić na lotniskach, a czego nie. - Jak na przykład podchodzą do jakiejś ładunków, które są podejrzane, jakieś ładunki wybuchowe i w ogóle. - Wiążę swoją przyszłość z mundurem i czuje się dumna nosząc go - mówią uczniowie.



- Dzielimy się dość powszechną wiedzą dotyczącą funkcjonowania Straży Granicznej, bo przecież jesteśmy formacją wielowątkową, wielkoformatową. To służba nad wyraz interesująca. Tych przestrzeni, działań, kompetencji, które kształcimy w trakcie służby, jest bardzo dużo. Od logistyka po specjalistów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Zależy nam na tym, żeby uzupełniać swoje szeregi - mówi pułkownik Zbigniew Pałka, komendant placówki Straży Granicznej w Szczecinie.



W spotkaniach wzięło udział 150 uczniów i nauczycieli z Pomorza Zachodniego.