Nowe przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej [ZDJĘCIA]

Znamy datę otwarcia nowych przystanków kolejowych budowanych w ramach pierwszego etapu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Przystanek Szczecin Dunikowo będzie dostępny dla pasażerów od 28 czerwca.

Na przystanku Szczecin Łasztownia pierwszy pociąg zatrzyma się 16 lipca.- Na imprezy Tallship'owe będzie można przyjechać pociągiem, wysiąść na Łasztowni, być od razu w środku imprezy - zapowiada Roman Walaszkowski, dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.- Pasażerowie czekają z niecierpliwością, żeby wsiąść do pociągu z nowych przystanków - przyznaje Andrzej Chańko, dyrektor zachodniopomorskiego zakładu Polregio.- Myślę, że wtedy ta oferta dla podróżnych dojeżdżających do Szczecina będzie jeszcze lepsza. Myślę, że będą cieszyły się dużym powodzeniem - przewiduje dyrektor Chańko.Szczecińska Kolej Metropolitalna ma połączyć Szczecin z Gryfinem, Stargardem, Goleniowem i Policami. Do tej ostatniej miejscowości przywrócenie ruchu pasażerskiego jest planowane na połowę 2026 roku.