Wyniesione przejścia w Stargardzie spełniają swoją rolę

Ulica Portowa w Stargardzie - stan przed planowaną przebudową przejścia. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ulice Portowa w Stargardzie i 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty - to kolejne dwie lokalizacje poprawiających bezpieczeństwo wyniesionych przejść dla pieszych.

Na obu tych odcinkach notowane jest znaczne natężenie ruchu lokalnego i tranzytowego. Miasto przygotowując inwestycję ogłosiło konsultacje z mieszkańcami. Dostępny jest projekt przebudowy obu przejść, a swoje uwagi zainteresowani mogą zgłaszać na stronie internetowej miasta do końca tygodnia.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego przyznaje, że wyniesione przejścia, które wybudowano w Centrum, Śródmieściu i na Starówce, spełniają swoją rolę.



- Po prostu się sprawdzają. Sygnalizują to co ciekawe, zarówno sami kierowcy, jak i piesi. Tutaj ulica Portowa, pasy z dodatkowymi oznaczeniami, widoczna też z większej odległości niż te standardowe. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, typowe wyniesione przejście dla pieszych, które zmusi kierowców do tego, żeby zwolnili - mówi Styczewski.



Zamieszkała w Stargardzie pani Agnieszka zauważa z kolei, że przy Portowej potrzeba jeszcze kilku elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych.



- Dodatkowe barierki albo światła. Stargard do przejazdu to jest specyficznym miastem. Trzeba korzystać ze wszystkiego, jeżeli to by coś miało dać, no to jak najbardziej - mówi mieszkanka Stargardu.



Oba przejścia po przebudowie powinny być gotowe jeszcze w tym roku.