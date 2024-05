Po alkoholu wybierali się w podróż z dzieckiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijani - matka i jej partner opiekowali się pięcioletnim chłopcem w Kołobrzegu.

Policjanci dostali zgłoszenie około godz. 13:00, że na dworcu kolejowym znajduje się para najwyraźniej pod wpływem alkoholu i jest z nimi małe dziecko.



Okazało się, że 44-letnia kobieta miała w wydychanym powietrzu około 4 promile alkoholu, a jej partner około 2 promile.



Pięciolatek został na przebadany na miejscu przez ratowników, później przewieziony do szpitala, wreszcie do pogotowia opiekuńczego w Kołobrzegu. O tym, co dalej z matką i z dzieckiem, zdecyduje sąd rodzinny.