Ułatwią życie podróżnym już w czerwcu

Przystanki kolejowe Szczecin Żydowce i Trzebusz gotowe dla podróżnych, pierwsi pasażerowie będą mogli z nich korzystać od 9 czerwca.

Wtedy właśnie zostanie wprowadzona druga w tym roku korekta rozkładu jazdy, a pociągi zatrzymają się na tych stacjach - mówi Andrzej Chańko, dyrektor zachodniopomorskiego zakładu Polrego.- Szczecin Trzebusz to jest taki przystanek, mający służyć dostaniu się ludzi z i do pracy, w związku z tym tam zatrzymywać się będą tylko te pociągi dowożące ludzi do pracy. Kolejnym przystankiem, który będzie otwarty 9 czerwca to Szczecin Żydowce, na linii do Gryfina. Tutaj będą zatrzymywać się wszystkie pociągi naszej spółki - informuje Chańko.- Przystanki zostały wybudowane po to, aby skrócił się czas dojazdu z i do centrum Szczecina - podkreśla dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.- Które w trakcie przygotowywania projektu budowy SKM-ki zostały wskazane jako niezbędne do tego, aby obsłużyć w najlepszym układzie te miejsca, które będą generatorami ruchu i gdzie jest zapotrzebowanie mieszkańców, żeby tam docierać - dodaje Walaszkowski.Kolejne dwie stacje szczecińskiej SKM-ki - Szczecin Łasztownia i Dunikowo mają być dostępne dla pasażerów jeszcze latem.