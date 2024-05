Pisarze i pisarki zjadą do Kołobrzegu

fot. Julia Nowicka fot. Julia Nowicka fot. Julia Nowicka fot. Julia Nowicka

65 pisarzy i pisarek z 9 krajów Europy i Azji zagości w czerwcu w Kołobrzegu na festiwalu TransPort Literacki.

To już 29. edycja najstarszego festiwalu literackiego w Polsce. W tym roku odbędzie się pod hasłem "Przyszłość literatury". Wydarzenie otworzy esej Ingi Iwasiów, której książka "Widoki z okna w podróży służbowej" miała dziś swoją premierę.



- Ja uważam, że każdy z nas był w jakiejś podróży, którą można nazwać "służbową", choćby po świadectwo szkolne. To też są podróże w głąb siebie, choć oczywiście są to podróże po Polsce i Europie. Najwięcej jest jednak tutaj takiego schodzenia w głąb własnego zmęczenia, irytacji, niezgody na powtarzalność, stanu lękowego. To wszystko towarzyszy ludziom, którzy się przemieszczają między miastami - opowiada Iwasiów.



Festiwal rozpocznie się w czwartek 6 czerwca i potrwa cały weekend. Pełna lista zaproszonych gości dostępna na stronie internetowej Biura Literackiego, czyli organizatora festiwalu.