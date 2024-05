Misja Dobra Nowina oferuje darmową żywność

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Działający w Stargardzie punkt Misji Dobra Nowina, w którym zaopatrzyć się można w darmową żywność, ma do rozdania nową partię produktów, dostarczonych przez szczeciński Bank Żywności im. Jacka Kuronia.

Z oferty można skorzystać- tym razem bez legitymowania się zaświadczeniem wystawionym przez Miejski lub Gminny Ośrodek Opieki Społecznej.



Beata Milewska z Misji Dobra Nowina zapewnia, że produkty żywnościowe dostępne są od ręki - bez żadnych formalności.



- Mamy tu żywność bez skierowań. Trzy rodzaje, mleko w proszku, kaszki... Każdy może przyjść, te osoby wpisują się u nas na listę. Akcję staramy się rozpropagować, żeby informacja dotarła do wszystkich mieszkańców Stargardu i okolic - powiedziała.



Dariusz Milewski przyznaje, że oferta punktu cieszy się dużą popularnością.



- Wiele osób żyje poniżej progu ubóstwa. Zachęcamy, by przyjść i skorzystać. My też czekamy na odpowiedni lokal, bo to nie jest magazyn dostosowany do tego typu działalności - podkreślił.



Miasto informuje, że już wkrótce organizacja przeniesie się do większego magazynu. A z oferty punktu przy Wojska Polskiego można skorzystać w środy od godz. 17 i w niedziele od godz. 12.30.