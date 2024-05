Europarlament. Spoty wyborcze w Radiu Szczecin

Partie polityczne dostaną swój czas na reklamę. Spoty wyborcze będzie można usłyszeć na antenie Radia Szczecin.

To w związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu. Zgodnie z przepisami partiom, które zarejestrowały swoich kandydatów przysługuje czas antenowy.Audycje komitetów pojawią się na antenie 25 maja i będą emitowane do 7 czerwca.Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.