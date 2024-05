Konfederacja chce gruntownych zmian w Unii Europejskiej

Reforma-tak, o likwidacji nie ma mowy. Konfederacja nie zamierza dążyć do rozwiązania Unii Europejskiej.

Nie zamierza jej także "wysadzać od środka". Chce jednak, aby wspólnota przeszła gruntowne zmiany. Tak deklaruje jedynka tej partii w wyborach do Europarlamentu z naszego regionu. Należy zatrzymać federalizację Unii - mówiła Magdalena Sosnowska w "Rozmowach pod krawatem".- Polacy zasługują na to, aby do Parlamentu Europejskiego poszli ludzie, którzy będą reprezentować też interesy wyborców eurosceptycznych, eurorealistów. Tych, którzy uważają, że Unia Europejska powinna być tym zbiorem państw narodowych, więc raczej reformować. Nie chcemy niczego tutaj burzyć - mówi Sosnowska.To w gronie wyborców Konfederacji najwięcej jest eurosceptyków.Eurowybory odbędą się 9 czerwca.