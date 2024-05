Interes Polski na pierwszym miejscu, a Zielony Ład do kosza - to zapowiedzi Magdaleny Sosnowskiej, "Jedynki" do europarlamentu z Konfederacji, która była dziś gościnią "Rozmowy pod krawatem".

Prowadzący audycje red. Sebastian Wierciak pytał, jak to jest z eurosceptykami, którzy chcą jednak być w Europarlamencie?- Eurosceptyków jest coraz więcej, ci będą wybierać Konfederację, jednocześnie nikt nie chce burzyć Unii, są za to pomysły na reformowanie Unii. Nie ma mowy o żadnym Polexicie - przekonywała Magdalena Sosnowska.- To hasło, to jest taki wytrych, straszenie Polaków, retoryka naszych przeciwników politycznych, żeby straszyć Konfederacją. Jesteśmy partią racjonalną, nie jesteśmy wariatami, rozumiemy, co się dzieje na świecie - przekonywała."Jedynka" Konfederacji z naszego 13. okręgu została zapytana, czy nie przeszkadza jej to, że startuje do europarlamentu obok Grzegorza Brauna.- Pan Grzegorz Braun absolutnie nie przeszkadza mi, jesteśmy w jednym projekcie, jakim jest Konfederacja, jesteśmy z różnych partii. Nie ze wszystkimi postulatami się zgadzam, to jest właśnie bogactwo Konfederacji - oceniła.- Magdalenę Sosnowską pytałem także o to, jak czuje się jako kobieta w Konfederacji, oraz na ile ocenia szanse przekroczenia 5-proc. progu wyborczego i zdobycia mandatów do Europarlamentu - relacjonował red. Wierciak.