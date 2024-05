Na dziedzińcu ZUT-u finał Mistrzostw RC [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Cztery konkurencje, 14 ekip i mnóstwo frajdy - na dziedzińcu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT odbywa się finał Mistrzostw RC, czyli jazdy zdalnie sterowanymi pojazdami.

Tutaj liczą się wyłącznie umiejętności, nie mamy zbyt dużego pola manewru przy pojeździe - mówią nam członkowie jednego z zespołów, ZKM Moroz.



- Dostajemy gotowy model samochodu i możemy z niego korzystać, jak nam się podoba. Dostajemy też określony budżet na ulepszenia, głównie wizualne, bo nie możemy grzebać w mechanice. - Chodzi o to, żeby każda drużyna miała równe szanse jeżeli chodzi o poziom mechaniczny. Bardziej liczą się umiejętności - objaśniali studenci.



Jest to już trzecia taka impreza na naszej uczelni, z roku na rok udaje nam się ją powiększać - mówi Katarzyna Sokolik z ZUT.



- Co roku jest ona coraz bardziej bombowa, ponieważ w tym roku mamy aż 14 drużyn; w pierwszej edycji zaczynaliśmy od pięciu drużyn. Są z nami firmy, przedstawiciele regionu, tak, że jest naprawdę fajnie - powiedziała.



Zawody potrwają do godziny 15:00, wstęp na imprezę jest wolny.