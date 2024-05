Festyn rodzinny i artystyczne występy na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Gry, zabawy, malowanie twarzy i pokazy wozów policji i straży pożarnej. Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych numer 1 w Szczecinie przy ulicy Polickiej odbył się festyn rodzinny.

W imprezie uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, przedszkolaki z placówek specjalnych w naszym mieście i okoliczni mieszkańcy. Całość zwieńczył pokaz artystyczny w wykonaniu podopiecznych uczęszczających do szkoły na Stołczynie.



- Grałam w zespole, graliśmy na instrumentach. Ja na trójkącie. Ja z kolei wystukiwałem rytm w marszu, bardzo mi się to podoba - to głosy uczniów.



- On zdobywa tu pewność siebie, nawiązuje przyjaźnie, ma kolegów, koleżanki, jest to nieoceniony czas. Mogą się wykazać, czego się tu nauczyli - mówią rodzice.



W festynie uczestniczyło ponad 200 osób.