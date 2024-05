Nowości na szczecińskich uczelniach [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Zielona gospodarka, italianistyka, modelowanie przestrzenne, ale też wokalistyka jazzowa - to niektóre nowe kierunki na szczecińskich uczelniach.

Mają być otwarte w najbliższym roku akademickim. Władze uczelni zapewniają, że jest w czym wybierać.



- W tym roku na drugim stopniu otwieramy audyt finansowy - mówi Katarzyna Kotarska, prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego. - Filologię hiszpańską, międzynarodowy biznes turystyczny. Pierwszy i drugi stopień pojawiają się takie kierunki, jak italianistyka, nauki o rodzinie, doradztwo, coaching i mediacja.



- Co najmniej jeden nowy kierunek to dietetyka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, który odpowiada potrzebom dzisiejszego otoczenia - mówi Emilia Kujawa, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. - Zarządzanie na Wydziale Ekonomii.



- Wokalistyka jazzowa przeistoczyła się w samodzielny kierunek, dlatego postanowiliśmy wydzielić z edukacji muzycznej na pierwszym stopniu, żeby dać możliwość, jak największego rozwoju - tłumaczy Agata Czekalińska, dziekan Akademii Sztuki.



Rekrutacja do publicznych szkół wyższych w Szczecinie trwa - zakończy się w połowie lipca. Szczegóły na stronach internetowych poszczególnych uczelni.