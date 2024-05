Praca szuka człowieka. Nabór do Straży Granicznej

Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Szczecinie, ppłk Wojciech Michalik. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Kandydaci muszą być sprawni, odporni psychicznie oraz otwarci na wyzwania i możliwości, które daje służba. Proces rekrutacyjny trwa około trzech miesięcy.

Kandydaci z naszego regionu nie muszą już jechać do Gdańska.



- Do niedawna wszelkie czynności - poza złożeniem wstępnej deklaracji - odbywały się w Gdańsku. Obecnie w Szczecinie prowadzimy już wstępne rozmowy kwalifikacyjne, badania psychologiczne oraz badania na tzw. wariografie - wylicza zastępca Komendanta Straży Granicznej w Szczecinie, ppłk Wojciech Michalik.



Służba to także pole do rozwoju.



- Należy wspomnieć o możliwości podjęcia choćby studiów wyższych w ramach Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie, ale także daje możliwość rozwoju zawodowego w postaci różnego rodzaju kursów, m.in. kursów językowych, które mogą potem owocować wyjazdami w Europie w ramach tzw. Frontexu - zachęcał ppłk Michalik.



Strażnicy mogą przejść na emeryturę po 25 latach.