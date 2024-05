Łącznica między S10 a krajową "20". Jest wykonawca

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przetargu na budowę łącznicy między ekspresową S10 w Stargardzie a krajową „20” wybrał ofertę firmy Strabag.

Inwestycja umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z północnych dzielnic miasta, w kierunku Drawska Pomorskiego i Szczecinka. Strabag zaproponował kwotę 76 mln złotych.



Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji przypomniał, że łącznie siedem firm ubiegało się o kontrakt. - Realizowane w formule "projektuj-buduj". Przez 10 miesięcy będzie przygotowywany projekt budowlany, także możemy mówić o rozpoczęciu prac na przełomie 2025/26 roku. Zakończenie powinno nastąpić w 2027 roku.



Trasa o długości 4,5 km pobiegnie od węzła Stargard- Wschód, przechodząc nad Doliną Krąpieli. - Przechodząc też nad linią kolejową, dojdzie do drogi numer 20 przed wjazdem do Stargardu, od strony Chociwla - powiedział Grzeszczuk.



W miejscu włączenia do krajowej „20” przewidziano rondo. Pozostali oferenci mają teraz dziesięć dni na ewentualne odwołania od ogłoszonych wyników przetargu.