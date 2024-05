Wheel of Szczecin powraca na Łasztownię

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

Ruszył montaż koła młyńskiego na szczecińskich bulwarach. Atrakcja zostanie uruchomiona już 1 czerwca.

To największy diabelski młyn w Polsce - ma 55 metrów wysokości i waży 350 ton. Kabiny są dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wózków inwalidzkich. Atrakcja będzie z nami przez cały sezon, aż do 15 września.



Ceny biletów pozostają niezmienione - 25 zł bilet ulgowy (dla dzieci do 120 cm) oraz 40 zł bilet normalny.