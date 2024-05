Zamknęła psa w samochodzie i załatwiała interesy. 500 złotych mandatu

500 złotych mandatu otrzymała mieszkanka Szczecina za pozostawienie na kilka godzin psa w samochodzie. Do zdarzenia doszło we wtorek.

Na miejsce udali się strażnicy miejscy. W samochodzie siedział pies, szyby były lekko uchylone nie zapewniając jednak dostatecznego chłodzenia wnętrza auta.



Na miejsce został wezwany patrol interwencyjny ze szczecińskiego TOZ-u - udało się otworzyć szybę od strony pasażera i wyciągnięto psa. Zwierzę było bardzo osłabione, pokładało się na zimnych kaflach w cieniu drzewa i wypiło sporą ilość wody - trafiło do siedziby TOZ.



Wieczorem pojawiła się tam skruszona właścicielka psa, która tłumaczyła, że miała mnóstwo spraw do załatwienia przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii, który miał nastąpić w nocy i nie miała z kim zostawić psa.



Kobieta została pouczona i otrzymała 500-złotowy mandat.