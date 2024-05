Fontanny w Szczecinie. Nie wszystkie będą działać

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Kilka już działa, ale na te najbardziej reprezentacyjne trzeba jeszcze poczekać. Chodzi o szczecińskie fontanny, które nadal nie zostały uruchomione, choć mamy już końcówkę maja.

Fontanny są dużym obciążeniem dla miejskiego budżetu - przyznaje Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. - Trzeba pamiętać, że to jest spory koszt w budżecie. W ubiegłym roku zamknęliśmy się w kwocie około 700 tysięcy złotych. W tym roku na pewno nie będzie to kwota mniejsza. Raczej liczymy, że będzie jeszcze więcej. Sama część eksploatacyjna, uruchomienie i podstawowa konserwacja, przygotowanie do użytku to koszt ponad 300 tysięcy złotych, a do tego trzeba doliczyć media.



Tak jak w poprzednich latach uruchomione zostaną jedynie najbardziej charakterystyczne fontanny w mieście, czyli między innymi Bartłomiejka na Jasnych Błoniach, w Alei Fontann na Jana Pawła II, na placu Zamenhoffa czy na Wałach Chrobrego. Wiadomo już, że suchy pozostanie wodotrysk na placu Zwycięstwa.



Fontanny zostaną uruchomione do połowy czerwca. Mają działać tylko do końca wakacji.