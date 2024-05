Badania w Stargardzie. Spodziewane powojenne pochówki [ZDJĘCIA]

Pogrzeb podpułkownika Iwana W. Gacuka poległego w walkach o Alt-Damm (Szczecin - Dąbie) 17 marca 1945 r. (dowódcy 1508 pułku lekkich dział pancernych Su-76) przy pl. Wolności w Stargardzie, marzec 1945 r. W tle widoczne kamienice przy obecnej ul. J. Piłsudskiego, fotografia ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się georadarowe badania terenu wokół pl. Wolności w Stargardzie i na parkingu przed Stargardzkim Centrum Kultury.

Chodzi o potwierdzenie, czy znajdują się tam powojenne pochówki żołnierzy i cywilnych mieszkańców miasta z 1945 r. To konieczne, bo rejon ma być przebudowany w ramach projektu Nowego Centrum Miasta.



- Trzeba sprawdzić, czy nie ma tam ludzkich pochówków, które były związane z 1945 rokiem i działaniami wojennymi, które tutaj były prowadzone oraz z pochówkami [żołnierzy - przyp. red.] Armii Czerwonej, jakie za tym szły. Ludność cywilna też miała być tam chowana. Ciężko powiedzieć, co tam się znajdzie - mówi Andrzej Bierca ze stargardzkiego muzeum.



Badanie georadarem obejmie prawie 7 tys. metrów kwadratowych.



- Dosyć szczegółowo będziemy mierzyć w bardzo gęstej siatce, aby uzyskać jak największą rozdzielczość tych danych. Spodziewamy się zbiorowych pochówków żołnierzy. Mamy do czynienia z danymi cyfrowymi i dopiero ich interpretacja daje nam jakieś informacje, jakąś wiedzę - wyjaśnia Robert Ryndziewicz z warszawskiego laboratorium Polskiej Akademii Nauk.



Badania potrwają kilka dni. Przez ten czas zamknięty będzie parking przed SCK.