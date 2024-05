Terytorialsi szkolą dzieci. "Można się nauczyć wielu rzeczy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsza pomoc, jak zachować się w sytuacji kryzysowej w szkole i poza nią oraz co zrobić, gdy rówieśnicy dokuczają. To tylko kilka z umiejętności, których mogą nauczyć się dzieci w ramach programu "Edukacja z Wojskiem".

W piątek żołnierze z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzili Szkołę Podstawową nr 12 przy ulicy Szarego w Szczecinie.



- Trzeba być przygotowanym tak naprawdę na wszystko. Staramy się na każdym kroku uświadamiać młodzież, dzieci, żeby mogli podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje na przyszłość. Są zadowoleni, uśmiechnięci. Warto nadmienić, że bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Może to robi kwestia munduru, może to robią po prostu nasze osoby, ale naprawdę szczerze biorą udział we wszelakich zajęciach, w zajęciach praktycznych oraz teoretycznych. Zadają mnóstwo bardzo ciekawych czasami pytań - mówi plutonowy Łukasz Beta z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Można się nauczyć wielu rzeczy, które będą przydatne w życiu. Pierwszej pomocy albo co zrobić, jak będzie bomba w szkole albo jak dokuczają. - Ciekawe było. Dużo się dowiedziałem o bezpieczeństwo w szkole, o pakunkach wybuchowych, że mogą być i o tym, że zawsze trzeba mieć wsparcie w nauczycielach - mówią dzieci.



Terytorialsi wyruszą dalej z programem - w przyszłym tygodniu będą w szkołach w Myśliborzu i Radowie Małym.