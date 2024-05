Są najlepsi w udzielaniu pierwszej pomocy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zadania praktyczne z udziałem pozorantów oraz sytuacje, które wymagają natychmiastowej reakcji - to wszystko w ramach finału VII Wojewódzkiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy.

10 drużyn z szkół podstawowych w naszym regionie rywalizowało o tytuł najbardziej skutecznej w ratowaniu życia drugiemu człowiekowi.



Jednym z zadań było udzielenie pomocy poszkodowanej, która skoczyła na główkę do wody i uderzyła o dno.



- Sprawdziliśmy jej przytomność oraz oddech. Nie oddycha, co oznacza, że należy podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli 30 uciśnięć i dwa oddechy - mówi Kinga z SP 4 ze Stargardu. - Zadanie wykonane prawidłowo, zdarzyło się kilka błędów w ferworze walki, kiedy my próbujemy sytuację nieco zaostrzyć, gdy eliminujemy lidera z grupy, by pozostałe osoby przejęły jego obowiązki i działały - ocenia Marcin Kusiński, ratownik Szczecińskiego WOPR. - Usztywnialiśmy różne złamane kończyny, także otwarte, masywne krwotoki, urwane palce, ratowaliśmy też dziecko, które przestało oddychać. Zadania są naprawdę z każdej kategorii, więc trzeba mieć wiedzę, aby komuś pomóc - wymienia Tosia z SP 4 w Stargardzie.



Zdobywcami pierwszego miejsca VII Wojewódzkiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu.