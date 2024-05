Pamiątkowa tablica w przeddzień rocznicy zamordowania rotmistrza Pileckiego [ZDJECIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

W przeddzień 76. rocznicy zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego, w Technikum Ekonomicznym przy ulicy Sowińskiego w Szczecinie odsłonięto pamiątkową tablicę.

W uroczystościach wzięli udział kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych, wojsko i młodzież.



- Moim zdaniem jest to wielki człowiek, to czego dokonał, czy to w Auschwitz czy po wojnie jest naprawdę godne podziwu. Dzięki niemu wiemy nieco więcej o obozach koncentracyjnych, o historii. Jestem dumny, że mogę chodzić do tej szkoły i czcić tego bohatera - podkreśla uczeń.



- Był człowiekiem szlachetnym, o wielkim sercu, kochającym swoje dzieci tatą. Był też mężem głęboko wierzącym, dbającym o dobro innych ludzi społecznikiem. Nie odmawiał innym swojej pomocy. Jednocześnie był wierny swoim zasadom i wartościom - dodaje Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



Tablicę ufundował Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie.