Znowu opóźnienia w alei Wojska Polskiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]

Kolejne opóźnienie zakończenia prac wyremontowanej Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Roboty miały być ukończone pod koniec kwietnia, aktualny termin to trzeci kwartał tego roku.



Jak mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński, wykonawca ma jeszcze wiele prac dodatkowych do zrobienia.



- Choćby kwestie dotyczące montażu nowych słupków blokujących przejścia dla pieszych, ograniczających parkowanie czy wygrodzeń zabezpieczających zieleńce. Również ważne są kwestie dotyczące zieleni, cały czas nie mamy zrealizowanego programu wymiany nasadzeń, które się nie przyjęły lub zostały uszkodzone - tłumaczył Zieliński.



Jak dodaje Piotr Zieliński, dokładny nowy termin nie jest znany - trwają negocjacje z wykonawcą. Do tego momentu parkowanie samochodów na remontowanym odcinku jest bezpłatne.



W ramach inwestycji przebudowano jezdnie oraz chodniki, posadzono ponad 150 drzew i 20 tys. innych roślin. Prace mają kosztować ponad 40 mln zł.