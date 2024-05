Świnoujście odwołało się od decyzji ws. lokalizacji terminala kontenerowego

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl

Prezydent Świnoujścia odwołała się od decyzji lokalizacyjnej planowanej na terenie miasta inwestycji, którą jest terminal kontenerowy.

Decyzję w kwietniu wydał Wojewoda Zachodniopomorski.



Samorząd Świnoujścia, odwołując się od decyzji lokalizacyjnej budowy terminalu odnosi się przede wszystkim do sposobu jej procedowania mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Przede wszystkim decyzja ta nie ma żadnego umocowania w Strategii Rozwoju Świnoujścia, mimo tego, że - jak wszyscy tutaj wiemy - jest od wielu lat planowana. To na co wskazują mieszkańcy, to kwestia oddziaływania portu na życie społeczne i gospodarcze miasta - dodaje Agatowska.



Zwraca uwagę na szereg niedogodności planowanej inwestycji względem otoczenia - od drogowych po degradację walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta.



- Głównym zagrożeniem, które widzimy jest brak profesjonalnego układu komunikacyjnego na prawobrzeżnej części Świnoujścia - tłumaczy Agatowska.



Brak konsultacji z samorządem i mieszkańcami wypomina Dariusz Krzywda, radny i mieszkaniec dzielnicy Warszów.



Prace nad budową terminala w Świnoujściu są przewidziane na lata 2027 - 2029.