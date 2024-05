Gdzie kupić tabletki "dzień po"? Jest mapa

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, w których będzie można kupić tabletkę "dzień po".

To w ramach programu pilotażowego ministerstwa zdrowia dotyczącego antykoncepcji awaryjnej.W województwie zachodniopomorskim zgłosiło się do tej pory 26 aptek - mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ.- Są to apteki w: Białym Borze, Kołobrzegu, Koszalinie, Myśliborzu, Nowogardzie, Policach, Resku, Szczecinie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Trzebiatowie, Wałczu i Złocieńcu - wymienia Koszur.Tabletkę może sprzedać farmaceuta po krótkim wywiadzie z pacjentką i wystawieniu recepty. Lista aptek oferujących taką usługę cały czas się powiększa.Mapę znajdzie tu