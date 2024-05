Wyrok w sprawie o zabójstwo, ale w... Morskim Centrum Nauki

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Świadkowie: Rafał Grosz, Hubert Korona i Leon Rubel zeznawali w sprawie sądowej o zabójstwo. Sędzią był w niej Igor Tuleya, a sala sądowa tym razem była w... Morskim Centrum Nauki.

To w ramach Festiwalu Symulowanych Rozpraw Sądowych - to ogólnopolska akcja, która ma pokazać głównie młodym ludziom, jak wygląda wymiar sprawiedliwości w działaniu.



- Gram rolę brata ofiary, liczę, że będę się dobrze bawił - opowiada jeden z uczestników festiwalu.



- Ta sprawa jest niestety dowodem na ułomność warszawskiego wymiaru sprawiedliwości. To postępowanie sądowe toczyło się chyba 15 lat i zapadło w tej sprawie 6 wyroków. Pierwszy wyrok to było dożywocie, ale wyrok został uchylony. Kolejny to było uniewinnienie, a następny - 25 lat więzienia... Nie powiem, jak ostatecznie zakończył się ten proces, niech to będzie tajemnicą - podkreśla Igor Tuleya, Sąd Okręgowy w Warszawie i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.



- My staramy się przybliżać społeczeństwu prawo, ale też pokazać jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Staramy się kwintesencję rozprawy sądowej dziś pokazać - dodaje Katarzyna Grodź-Mużyło, sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie.



Festiwal zorganizowała Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia w ramach Europejskiego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.