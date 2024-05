W Filarach o relacjach w związku i potrzebach człowieka

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Specjaliści, lekarze i terapeuci zrywają w sobotę figowy listek w Stargardzkim Centrum Nauki „Filary”.

Kamienica przy Chrobrego w Stargardzie jest miejscem tematycznych warsztatów poświęconych kwestiom relacji w związku oraz psychicznych i fizycznych potrzeb człowieka. Projekt „Pod Figowym Listkiem, czyli edukacyjnie i bez tabu wokół intymności” kierowany jest do osób powyżej 16. roku życia. Warsztaty i spotkania rozpoczęte w samo południe potrwają do 20.



Joanna Cupak z „Filarów” przyznaje, że to pierwsze przedsięwzięcie o takiej skali, poświęcone ludzkiej intymności. - O relacjach damsko-męskich, o relacjach ze sobą, o tym, jak wychodzić z trudnych relacji rodzinnych, wewnętrznych, jak mądrze dojrzewać niezależnie od wieku. Będą spotkania ze specjalistami, ginekologiem, trychologiem - powiedział Cupak.



Słuchacze dowiedzą się m.in., jak długoterminowo zadbać o swój związek oraz osiągnąć poczucie dobrostanu we własnej codzienności. - Na dwóch poziomach Filarów, drugim i trzecim piętrze będą przygotowane sale warsztatowe. Będzie stomatolog, osoby zajmującą się strefą beauty. Wszyscy jesteśmy gotowi na to, żeby odważnie i bez tabu rozmawiać - dodała Cupak.



Organizatorzy podkreślają, że to dobra okazja do rozmowy z psychologiem i specjalistą na temat potrzeb i problemów, decydujących o poczuciu jakości życia.