"Ciesz się Zdrowiem" w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Gry, zabawy, występy artystyczne, ale przede wszystkim profilaktyka prozdrowotna. W Policach trwa festyn organizowany przez Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie.

Podczas imprezy można sprawdzić m.in. swoją wydolność płuc czy zbadać poziom cukru we krwi.



- Na uczestników czeka również loteria z nagrodami - mówi Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes Hospicjum w Tanowie. - Tych fantów jest blisko tysiąc, więc udało się zgromadzić bardzo dużo różnych przedmiotów.



Co roku staramy się przychodzić i będziemy korzystać ze wszystkich atrakcji, można zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, można sobie sprawdzić poziom wysycenia krwi tlenem - mówią uczestnicy i organizatorzy.



Festyn "Ciesz się Zdrowiem" potrwa do godziny 15. Odbywa się na osiedlu Chemik.