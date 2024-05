Carniloving w Szczecinie. Impreza dla... czworonogów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Spotkania z psim behawiorystą, fizjoterapeutą, groomerem i trenerem. To w ramach Carniloving, czyli imprezy dla opiekunów psów i ich czworonogów.

Jest też konkurs psich wspaniałości, czyli pięknych czworonogów, warsztaty dla dzieci o tym jak zaprzyjaźnić się ze swoim psem i pokazy psów sportowych.



Na Psiej Polanie w Szczecinie z porad specjalistów korzystały kundelki, a także psy rasowe.



- Z takich stoisk, które nas najbardziej interesują to psie sporty, żeby pies mógł aktywnie spędzać czas - mówi jeden z odwiedzających. - Idziemy teraz z naszym pieskiem do groomera i liczymy, że coś nam pani doradzi, jak uczesać i zadbać o jego sierść. Ważna jest pielęgnacja, choćby ze względu na zdrowie, skóra ma wtedy szansę prawidłowo funkcjonować - przekonuje druga właścicielka czworonoga.



- Był to spontaniczny układ zaprezentowany dla państwa na bazie dog dancingu, czyli psich sztuczek, skoków, pracy blisko ciała opiekuna - dodaje Alicja Andrukajtis, trenerka psów.



Impreza Carniloving potrwa jeszcze do godziny 17:00 na Psiej Polanie przy Jasnych Błoniach.