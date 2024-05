Kołobrzeg przeniósł się do średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: P.Polanin, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

W ten weekend można przenieść się w czasy średniowiecznego Kołobrzegu. Wszystko dzięki historycznemu Targowi Solnemu.

To już dwudziesta edycja wydarzenia, którego celem jest przybliżanie tradycji nadmorskiego miasta. Na placu Anatola Przybylskiego stanęło średniowieczne obozowisko, a Jarosław Bogusławski, jeden z pomysłodawców Targu mówi, że odwiedzając centrum miasta otrzymamy żywą lekcje o historii Kołobrzegu.



- Występują tutaj rzemiosła, które są poświadczone archeologicznie. Kraina mlekiem, miodem i solą płynąca. To jest właśnie ziemia kołobrzeska... - podkreśla Bogusławski.



Odwiedzający są pod wrażeniem rekonstrukcji i prezentowanych rzemiosł: - Na pewno jest tu dużo atrakcji, ktoś kto chce zdobędzie też tutaj dużo wiedzy. - Możemy sporo zobaczyć, dotknąć i doświadczyć. Jest duże zainteresowanie targami...



Targ Solny organizowany jest w ramach Dni Kołobrzegu. W sobotę osadę można odwiedzać do godziny 19, natomiast w niedzielę od 10 do 17.