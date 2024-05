Fabryka Wody szykuje atrakcje na wielkie otwarcie

Foto-ścianka w stylu retro, konkursy z nagrodami, wodny tor przeszkód i tropikalne party, czyli impreza w wakacyjnym klimacie - to atrakcje, jakie czekać będą na chętnych do odwiedzenia Fabryki Wody w weekend jej otwarcia.

Program imprezy:



A otwarcie - już za tydzień. W sobotę 1 czerwca dzieci do 14. roku życia będą mogły wejść za darmo.Miasto już spodziewa się dużego zainteresowania i uprzedza, że w strefach biletowanych będą obowiązywać limity liczby osób, które będą mogły do nich wejść. Jeśli limit zostanie osiągnięty, bramki otworzą się dopiero po zwolnieniu miejsc.Obiekt będzie czynny od 9:00 do 22:00 przez cały weekend