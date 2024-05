Osiem firm chce budować nowy żłobek na Niebuszewie

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

Osiem firm jest zainteresowanych budową żłobka przy ulicy Pszczelnej, na szczecińskim Niebuszewie.

Wszystkie oferty przekraczają jednak kwotę, jaką miasto zamierza przeznaczyć na tę inwestycję. To 17,5 miliona złotych. Teraz komisja przetargowa analizuje oferty. Nowa, 12-odziałowa placówka, podzielona będzie na trzy odrębne bloki. Każdy z nich to dwa połączone ze sobą zespoły składające się z czterech sal.



Każdy blok placówki, posiadający osobne wejścia, przeznaczony będzie dla jednej grupy wiekowej (12-18 miesięcy, 18-24 miesiące i 24-36 miesięcy). W placówce opiekę znajdzie prawie 300 maluchów.



Obiekt posiadać będzie gabinet pielęgniarki i psychologa oraz kuchnię. W budynku będą wprowadzone rozwiązania proekologiczne, ograniczające koszty użytkowania. Inwestycja jest realizowana w ramach programu Maluch+. Wartość dofinansowania to ponad 11 milionów złotych.