Prezes PiS: Jeśli chodzi o rolnictwo, to ja nie twierdzę, że nie popełniliśmy jakichś błędów [ZDJĘCIA]

O przyszłość rolnictwa na Pomorzu Zachodnim pytali prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sami zainteresowani. To podczas sobotniego spotkania w Kozielicach koło Pyrzyc.

Chodzi o Zielony Ład, który może spowodować nieopłacalność produkcji rolnej oraz napływ produktów rolnych z Ukrainy. W imieniu zachodniopomorskich rolników pytania do Jarosława Kaczyńskiego skierował przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie Adam Walterowicz.- Dlaczego my musieliśmy wyjść na ulicę, gdzie wy byliście politycy? Pracowaliście tyle lat, żebyśmy my dzisiaj walczyli o własne gospodarstwa. O wszystko, co jest związane ze wsią. Wszystko tak naprawdę rozwalone. Dlaczego to wszystko tak musiało trwać, musiało się dziać, że musieliśmy wyjść na ulice? - powiedział Adam Walterowicz.Prezes PiS przyznał, że za jego rządów sprawy rolników mogły zostać szybciej rozwiązane. - Jeśli chodzi o rolnictwo, to ja nie twierdzę, że nie popełniliśmy jakichś błędów, ale naprawdę nie widzę powodów, żeby łączyć dzisiejsze problemy polskiego rolnictwa, Zielony Ład; nie tą jego pierwszą część, która została uchwalona przez Sejm jako ustawa, bo ona była dla rolnictwa całkiem dobra. Naprawdę tutaj, żeśmy się starali. Cudów zrobić nie możemy - powiedział Jarosław Kaczyński.Rolnicy zapowiedzieli, że wezmą udział w ogólnoeuropejskim proteście rolników, który jest planowany 4 czerwca w Brukseli.