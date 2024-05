Nagrody dla młodych śpiewaków operowych

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Wokalny VOICE and VILLAS 2024 rozstrzygnięty. Międzynarodowe jury przyznało w sobotę wieczorem nagrody młodym śpiewakom operowym.

Do finału przeszło 25 wokalistów między innymi z Polski i Chin. Międzynarodowemu jury przewodniczył wybitny śpiewak operowy Wiesław Ochman.



Konkurs wygrała Monika Radecka - studentka katowickiej uczelni muzycznej, która oprócz nagrody głównej, dostała szansę na debiut w Teatrze Wielkim w Łodzi i nie kryła swojej radości. - W ostatnim czasie dużo jeżdżę po konkursach i sprawia mi to ogromną przyjemność. Jestem przeszczęśliwa z nagrody od dyrektora Niesiołowskiego. Jestem w szoku i nie wiem, co powiedzie. Pierwszy raz otrzymałam taką nagrodę. Jest to niezwykły zaszczyt i właśnie omawialiśmy z dyrektorem możliwe szanse na przyszły sezon - powiedziała Radecka.



Celem konkursu jest między innymi: umożliwienie młodym śpiewakom rozwoju osobowości artystycznej oraz kształtowanie muzycznych i artystycznych upodobań.