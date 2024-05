Najbardziej znane budowle świata powstają w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Warsztaty z układania klocków lego i okolicznościowy tort - swoje pierwsze urodziny obchodzi Morskie Centrum Nauki w Szczecinie.

Zajęcia dla najmłodszych prowadzi animatorka Joanna Krysztoforska. - Dzisiaj głównym tematem jest oczywiście świat, więc budujemy najbardziej charakterystyczne budowle na świecie. Dzieci zaangażowały się niesamowicie. Myślę, że dwie godziny przeznaczone na budowanie zniknie im bardzo szybko.



- Można się fajnie pobawić z dziećmi i mają z tego frajdę. My budujemy Wieżę Eiffla, a my Statuę Wolności. Bardzo smakuje tort truskawkowo-czekoladowy, pyszota - przyznają urodzinowi goście.



Centrum podzielone jest na pięć stref tematycznych obejmujących ponad 200, w większości interaktywnych, eksponatów. W ciągu minionego roku placówkę odwiedziło ponad 220 tysięcy osób. Warsztaty potrwają do godziny 15.