Świnoujście szykuje się na wakacyjne oblężenie

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Samorząd Świnoujścia szykuje miasto na drogowe oblężenie. Uzdrowisko rok po otwarciu tunelu spodziewa się latem większej liczby zmotoryzowanych kierowców.

Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska przyznaje, że miasto do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu jest przygotowane, choć obaw nie brakuje.



- Ten okres wakacyjny jest szczytem sezonu turystycznego w naszym mieście. Jest kilka tematów do których musimy usiąść wspólnie i przygotować procedury reagowania. To jest chociażby kwestia komunikacji na terenie naszego miasta. Zaczynamy odczuwać ten wzmożony ruch, szczególnie weekendowy - mówi Agatowska.



Dodaje, że niemałym utrudnieniem może być trwająca budowa drogi S3.



- Niestety zdarzają się też incydenty na tym przewężeniu jeszcze nie do końca zbudowanej drodze S3, które również powodują duże korki, które wpływają tutaj na region i nie tylko. Chcemy te sprawy omówić, zorganizować to tak, żeby było jak najmniej dotkliwe dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że uda się znaleźć takie rozwiązania, które będą ułatwiały nam tutaj funkcjonowanie - mówi prezydent Świnoujścia.



Do rozpoczęcia wysokiego sezonu zostały trzy tygodnie.