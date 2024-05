Stargard jednogłośnie za wspólnym biletem SKM

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] źródło: https://skm.szczecin.pl/mapa/

Uchwałę o przyjęciu wspólnego biletu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przyjęli jednogłośnie radni podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Stargardu.

Miasto przystąpiło tym samym do udziału w projekcie promującym korzystanie z kolei regionalnej i komunikacji miejskiej partnerów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.



Do nabycia od 1 września będzie bilet miesięczny w 44 biletomatach na przystankach SKM, w kasach Polregio i u gminnych przewoźników. Jego cenę ustalono zależnie od strefy.



Najdroższy - za 290 zł - uprawnia do przejazdu pociągami i komunikacją miejską we wszystkich miastach i gminach objętych systemem SKM.



Piotr Mync, zastępca prezydenta Stargardu zapewnia, że będzie to duże ułatwienie dla mieszkańców.



- Stargardzianie w tej najszerszej wersji biletu uzyskują znakomitą możliwość komunikacji kolejowej od Szczecina do Goleniowa, Gryfina i do Stargardu. W drugim etapie również do Polic, ale także korzystania z publicznego transportu zbiorowego we wszystkich tych gminach - zapowiedział.



Co ma przełożyć się na oszczędności w codziennych przejazdach - bez kupna dodatkowych biletów innych przewoźników.



- To daje olbrzymie możliwości jazdy na jednym bilecie. To są bilety miesięczne, przy czym to nabywający będzie decydował od którego dnia miesiąca jego bilet zaczyna działać - dodał Piotr Mync.



Miasto szacuje, że koszt udziału we wspólnym bilecie może wynieść w skali roku do 200 tys. zł.