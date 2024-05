Zmiany w komunikacji autobusowej w Świnoujściu. Konsultacje społeczne

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Będą zmiany w świnoujskiej komunikacji miejskiej. O tym, czy będą częstsze kursy, nowe trasy i zmiana istniejących zdecydują mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych do których przygotowuje się samorząd.

Zmiany w komunikacji autobusowej miały być jedną z pierwszych decyzji nowej prezydent Świnoujścia, Joanny Agatowskiej. Na razie padła decyzja o konsultacjach, które mają pomóc w stworzeniu nowych rozwiązań.



- To temat, który być może będzie wymagał przeprowadzenia profesjonalnych konsultacji. Naszym celem jest, żeby mieszkańcy przesiadali się z prywatnych samochodów do komunikacji publicznej. Będziemy do tego dążyli, żeby ta oferta była atrakcyjna - zapowiedziała.



Prezydent nie ukrywa, że wiele zależy od finansów.



- Dobrym krokiem było podjęcie decyzji, że parkingi czy Strefa Płatnego Parkowania przechodzi w ręce komunikacji autobusowej i przysparza dodatkowych środków, które właśnie będą mogły być przeznaczone na dodatkowe połączenia - dodała.



A co sami mieszkańcy mówią o obecnej komunikacji?



- Jak muszę, to jeżdżę. - Rozkład beznadziejny. Dla mnie dostać się do miasta to jest tragedia. - Autobusy są totalnie niezgrane z niczym - oceniali.



Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu obsługuje 10 linii miejskich, jedna podmiejską do Międzyzdrojów oraz dwie sezonowe.