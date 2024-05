Bliskość i relacje w rodzinie. Konferencja w Szczecinie

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Bliskość, uważność i relacje rodzinne, szczególnie w życiu dzieci to temat konferencji, którą organizuje Fundacja Pełna Ciepła.

Chodzi między innymi o to, aby zwrócić uwagę na znaczenie wartościowego spędzania wspólnego czasu i na to, jak ważne są relacje z opiekunami w późniejszym życiu dziecka - wyjaśnia Katarzyna Rogoźnicka z fundacji. - Stwierdziliśmy też, że pandemia mocno dała się nam we znaki i chcieliśmy wyjść też do tych, którzy mają problemy z nastolatkami, z dziećmi, że może trochę brakuje im wiedzy.



Konferencja "Bądźmy razem. Naturalnie o relacjach" rozpocznie się o 17:30 w Morskim Centrum Nauki. Udział jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować.