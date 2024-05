Zamkną dwa wiadukty w Stargardzie?

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Stanowisko w sprawie propozycji jednoczesnego zamknięcia wiaduktów w Stargardzie: przy ulicy Bogusława i Pierwszej Brygady, mają zająć radni miejscy i powiatowi na nadzwyczajnej, wspólnej sesji.

Z takim projektem do miasta i powiatu wystąpiły PKP PLK razem z Grupą Trakcja, wykonawcą przebudowy stargardzkiego węzła kolejowego. Wiadukty miałyby zostać zamknięte przez wakacje. Kolej argumentuje, że przyspieszyłoby to zakończenie inwestycji o sześć miesięcy.



Stacja w Stargardzie, po przebudowie, miała być gotowa w 2020 roku. Wlokąca się inwestycja, której konsekwencją są problemy z komunikacją w mieście budzi negatywne emocje.



Rafał Zając, prezydent Stargardu zapewnia, że zgoda na zamknięcie wiaduktów lub jej brak zależy wyłącznie od radnych. - Stanowisko zajmą radni. Zobaczymy, jakie argumenty i jakie koncepcje przedstawi radnym Trakcja i PKP PLK i zobaczymy, czy ich przekona. Z pierwotnie zapowiadanych 2-3 lat wyszło nam już prawie pięć. Trudno się dziwić, że budzi to emocje wśród mieszkańców - powiedział Zając.



Sesję, która ma się rozpocząć w starostwie o 10:30, poprzedza wizyta radnych na modernizowanej stacji. W jej trakcie kolejarze przekonują do swojego pomysłu zamknięcia obu wiaduktów, co ich zdaniem przyspieszy tempo prac na placu budowy.