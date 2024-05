Komunikacja miejska za darmo dla obsługujących zlot żaglowców w Szczecinie

Oficerowie łącznikowi podczas finału The Tall Ships Races w Szczecinie 2017. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Załogi jachtów i żaglowców, a także oficerowie łącznikowi i wolontariusze obsługujący finał Zlotu Wielkich Żaglowców podczas wydarzenia będą jeździć komunikacją miejską za darmo.

Zdecydowali o tym radni Szczecina. Miasto uzasadnia, że jest to zgodne z jego polityką w ramach programu Przyjazny Port Szczecin.



Finał The Tall Ships' Races odbędzie się w Szczecinie w dniach 2-5 sierpnia, ale już 1 sierpnia ma wpłynąć do miasta większość jednostek biorących udział w regatach. To czwarty finał zlotu organizowany w Szczecinie.