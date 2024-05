Geblewicz: widzimy wciąż działające farmy trolli

Nie milkną echa afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. W mediach pojawiły się kolejne nagrania byłego dyrektora Departamentu Funduszu, Tomasza Mraza. Dotyczą posła Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim - Dariusza Mateckiego i byłego wicewojewody zachodniopomorskiego Mateusza Wagemanna.

- Widzimy wciąż, do dziś dnia, działające farmy trolli, ale ja wciąż myślę, że to jest połowa tego budżetu. Pytanie, gdzie jest druga połowa. Mam nadzieję, że śledczy to ustalą, bo wydaje mi się, że przy tego typu operacjach, duża część tych pieniędzy ostatecznie trafiła do prywatnych kieszeni. Ja nie mam na ten temat żadnych dowodów, ale mam takie przeczucie graniczące z pewnością - mówił Geblewicz.





Ten wątek pojawił się także w "Rozmowie pod krawatem", gdzie do sprawy odniósł się nasz gość, marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Przekonywał, że sprawę przyznawania milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości musi jak najszybciej wyjaśnić prokuratura, bo nic nie wskazuje na to, by pieniądze były w całości przeznaczone na ochronę ofiar przestępstw.Pytaliśmy także naszego gościa, o ostatnich rozdaniach kart z politycznej talli nazwisk po wyborach samorządowych. Olgierd Geblewicz przekonywał, że w powiatach kamieńskim, pyrzyckim czy myśliborskim powstały egzotyczne koalicje pseudoniezależnych samorządowców z Prawem i SprawiedliwościąProwadzący rozmowę Sebastian Wierciak dopytywał, czy egzotyczne koalicje, ale z Platformą Obywatelską, nie powstały także w Świnoujściu czy Policach, gdzie mamy nagle zastępców prezydenta z PO.- W obu tych przypadkach byli to kandydaci, którzy startowali z niezależnych komitetów. Tam my mieliśmy swoje preferencje i swoich kandydatów. Natomiast po wyborach mamy do czynienia z nową rzeczywistością i dzisiaj dyskutujemy na temat tego, jak zbliżyć nasze programy - mówił Geblewicz.Z marszałkiem województwa rozmawialiśmy także o zbliżających się wyborach do europarlamentu, o Dniu Dziecka na Jasnych Błoniach - 1 czerwca zbieramy pieniądze na leczenie Adasia Orlika, pytaliśmy także o remont skarpy Zamku Książąt Pomorskich i planowanym remoncie placu Solidarności.Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na naszej stronie i radiowym Facebooku