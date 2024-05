Zmarła ofiara wypadku na placu Rodła. Będzie zmiana zarzutu [ZDJĘCIA]

Ciało 59-letniej kobiety, która zmarła w wyniku obrażeń po tragicznym wypadku na placu Rodła w Szczecinie, zostanie poddane sekcji zwłok.

To pierwsza śmiertelna ofiara zdarzenia z 1 marca, kiedy mężczyzna wjechał w grupę przechodniów. O czym mówi Alicja Macugowska-Kyszka, z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Prokurator zabezpieczył ciało i wydał zarządzenie w zakresie przeprowadzenia sekcji sądowo-lekarskiej tej pokrzywdzonej, jak również objęte jest to wydaniem opinii toksykologicznej - informuje Macugowska-Kyszka.W związku ze śmiercią kobiety, będzie zmiana kwalifikacji czynu podejrzanego 33-latka - dodaje Alicja Macugowska-Kyszka. - Ponieważ dotąd podejrzanemu postawiono zarzut m.in. usiłowania zabójstwa, prokurator po otrzymaniu opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, również tych, którzy wypowiadają się, co do obrażeń, których w związku ze zdarzeniem doznali pokrzywdzeni, wówczas podejmie decyzje w zakresie, kiedy nastąpi zmiana i uzupełnienie zarzutu podejrzanemu.33-letniemu sprawcy, który wjechał w grupę 20 osób, grozi kara od 15 lat więzienia do dożywocia.